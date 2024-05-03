УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:03

В Екатеринбурге за вклад в развитие строительного комплекса, транспортной и инженерной инфраструктуры наградили топ-менеджера «Общества Малышева 73» Михаила Губина

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Екатеринбурге за вклад в развитие строительного комплекса, транспортной и инженерной инфраструктуры наградили директора по развитию «Общества Малышева 73» Михаила Губина. Ему вручили почетную грамоту Законодательного собрания Свердловской области, сообщает пресс-служба компании.

В Екатеринбурге за вклад в развитие строительного комплекса, транспортной и инженерной инфраструктуры наградили топ-менеджера «Общества Малышева 73» Михаила Губина
Фото предоставлено пресс-службой «Общества Малышева 73»

«За большой вклад в развитие строительного комплекса, транспортной и инженерной инфраструктуры Екатеринбурга директор по развитию «Общества Малышева 73» Михаил Губин награжден почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской области. Награду вручил заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Михаил Клименко», — говорится в сообщении.

Стаж работы Михаила Губина в строительной отрасли — 21 год, значительная часть профессионального роста связана с градостроительной деятельностью в Администрации Екатеринбурга, где он работал более 14-ти лет.

В структуре «Общества Малышева 73» он руководит партнерскими проектами, связанными со строительством объектов, благоустройством территорий, развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.05.2024 «Общество Малышева 73» наградило команду из Екатеринбурга стажировкой в компании за участие в конкурсе MSU Open Urban Law Cup

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Команда из Екатеринбурга заняла второе место на всероссийском открытом студенческом ...

27.11.2023 Президент УАТ Михаил Мальцев награжден почетной грамотой Заксобрания Свердловской области за большой вклад в развитие туризма в регионе

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Екатеринбурге состоялось Общее годовое собрание Уральского отделения РСТ — Уральской ...

18.07.2019 В «Гринвиче» откроется новый вход на станцию метро

Это позволит увеличить ежедневный пассажиропоток «Геологической» на 20-25% ...

02.06.2015 Сергей Скуратов награжден почетной грамотой РСПП

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2015. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» награжден почетной грамотой ...

16.12.2011 В Екатеринбурге с рабочим визитом находится делегация федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2011. В Екатеринбурге с рабочим визитом находится делегация федерального Фонда содействия ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (66)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18