В Екатеринбурге за вклад в развитие строительного комплекса, транспортной и инженерной инфраструктуры наградили топ-менеджера «Общества Малышева 73» Михаила Губина

Фото предоставлено пресс-службой «Общества Малышева 73»

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Екатеринбурге за вклад в развитие строительного комплекса, транспортной и инженерной инфраструктуры наградили директора по развитию «Общества Малышева 73» Михаила Губина. Ему вручили почетную грамоту Законодательного собрания Свердловской области, сообщает пресс-служба компании.«За большой вклад в развитие строительного комплекса, транспортной и инженерной инфраструктуры Екатеринбурга директор по развитию «Общества Малышева 73» Михаил Губин награжден почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской области. Награду вручил заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Михаил Клименко», — говорится в сообщении.Стаж работы Михаила Губина в строительной отрасли — 21 год, значительная часть профессионального роста связана с градостроительной деятельностью в Администрации Екатеринбурга, где он работал более 14-ти лет.В структуре «Общества Малышева 73» он руководит партнерскими проектами, связанными со строительством объектов, благоустройством территорий, развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.