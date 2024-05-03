В Екатеринбурге за вклад в развитие строительного комплекса, транспортной и инженерной инфраструктуры наградили топ-менеджера «Общества Малышева 73» Михаила Губина

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Команда из Екатеринбурга заняла второе место на всероссийском открытом студенческом ...27.11.2023 Президент УАТ Михаил Мальцев награжден почетной грамотой Заксобрания Свердловской области за большой вклад в развитие туризма в регионе
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. В Екатеринбурге состоялось Общее годовое собрание Уральского отделения РСТ — Уральской ...18.07.2019 В «Гринвиче» откроется новый вход на станцию метро
Это позволит увеличить ежедневный пассажиропоток «Геологической» на 20-25% ...02.06.2015 Сергей Скуратов награжден почетной грамотой РСПП
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2015. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» награжден почетной грамотой ...16.12.2011 В Екатеринбурге с рабочим визитом находится делегация федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2011. В Екатеринбурге с рабочим визитом находится делегация федерального Фонда содействия ...