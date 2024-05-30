Компания «Атомстройкомплекс» готовит к сдаче пятиэтажную школу в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство общеобразовательной школы № 133 на 1,2 тыс. мест. Строительство школы финансировалось из регионального и федерального бюджетов, в том числе за счет участия в национальном проекте «Образование», сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».
В здании площадью 25 тыс. кв. м. уже завершена чистовая отделка и выполнено благоустройство территории, установлены мебель и оборудование. Школа примет детей уже 1 сентября 2024 года.Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Новое образовательное учреждение представляет собой комплекс из пятиэтажного здания для среднего звена и трехэтажного здания для младшего, для разделения потоков учащихся предусмотрены отдельные входные группы. На пришкольной территории оборудованы футбольное поле и площадка для тенниса со специальным покрытием, амфитеатр, прогулочные зоны.
«В новом здании расположены три спортивных зала, актовый зал на 327 человек и столовая на 604 места, библиотечный комплекс с двумя читальными залами и творческие мастерские. Для самых маленьких учеников в группах продленного дня спроектированы комнаты для сна и игровые. Новая школа укомплектована партами производства уральской фирмы «Титан», которые стали призерами национальной премии «Золотой медвежонок» в сфере товаров и услуг для детей при Минпромторге РФ. В читальных залах установлены столы для занятий и стеллажи для хранения пособий различных модификаций, для рекреаций изготовлена трансформируемая мягкая мебель», — рассказал руководитель строительства компании «Атомстройкомплекс» Кирилл Подберезных.
Напомним, что ранее еще один проект компании «Атомстройкомплекс» — поликлиника для взрослых в Академическом районе — получил разрешение
на ввод в эксплуатацию. Объект площадью 16 тыс. кв. м. компания «Атомстройкомплекс» по заказу министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области возвела менее чем за два года.