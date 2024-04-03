Житель Красноуфимского района инвестировал в фиктивную торговую площадку 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Екатеринбурге местная жительница инвестировала в фиктивную торговую площадку ...08.02.2024 В Екатеринбурге бухгалтер оформила кредит почти на 2 млн рублей и вложила их в фиктивную торговую площадку
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Екатеринбурге старший бухгалтер теплоснабжающей компании, доверившись ...31.01.2024 Жительницу Екатеринбурга финансовый аферист убедил инвестировать в фиктивную торговую площадку 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге пенсионерка вложила 3 млн руб. в фиктивную торговую площадку. Об этом ...17.01.2024 В Екатеринбурге инженер вложил более 3 млн рублей в фиктивную трейдинговую площадку
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Екатеринбурге инженер одного из уральских заводов, доверившись псевдоброкерам, ...05.09.2023 Житель Красноуфимска отдал лжеброкерам более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Житель Красноуфимска, пытаясь заработать легкие деньги, стал жертвой мошенников. ...