Житель Красноуфимского района инвестировал в фиктивную торговую площадку 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Красноуфимске местный житель в попытке заработать на инвестициях потерял свыше 1,8 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Потерпевший сообщил, что ему позвонила неизвестная с предложением заработать на ценных бумагах и инвестициях. После регистрации на торговой площадке, ссылку на которую ему прислала звонившая, он пополнял счета на разные суммы и вскоре получил прибыль в размере 495 тыс. руб.



После этого мужчина по рекомендации звонивших взял кредит на общую сумму 1 млн 885 тыс. руб. и «вложил» их в площадку.



Он попытался вывести деньги с платформы, но аферисты снова убедили потерпевшего вложиться и затем заблокировали счет.



По факту хищения денежных средств следственным отделом полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».