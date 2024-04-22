Свердловский малый и средний бизнес атакуют телефонные аферисты

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В I квартале 2024 года на территории Свердловской области было совершено 3 тыс. 101 ...

В I квартале 2024 года в Свердловской области было совершено более 3 тыс. интернет-преступлений

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. Жительница Серова перевела на счета аферистов, действующих под видом ее начальника и ...

В Серове аферисты убедили женщину оформить пять кредитов на сумму 4 млн 600 тыс. рублей

В России число хакерских атак на бизнес с применением программ-шифровальщиков выросло в пять раз

УрБК, Москва, 01.03.2023. С начала 2023 года в России в пять раз выросло число хакерских атак с применением ...