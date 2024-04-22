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Свердловский малый и средний бизнес атакуют телефонные аферисты

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Предприятия малого и среднего бизнеса Свердловской области все чаще в последнее время подвергаются атакам телефонных аферистов. В мессенджерах на рядовых сотрудников компаний стали выходить неизвестные, которые представляются топ-менеджерами фирм.

При этом, как отмечают наблюдатели, злоумышленники хорошо осведомлены о личных данных сотрудников предприятий, обращаются к ним по имени и отчеству, а также умело подделывают аккаунты в мессенджерах, чтобы ввести потенциальную жертву в заблуждение.

В ходе переписки они употребляют фразы «у нас неприятности» или «у нас проблемы», а в дальнейшем предлагают пообщаться с представителями одного из силовых ведомств или же со «специалистом по финансам», чтобы установить источник утечки информации. После этого сотрудника предприятия убеждают взять кредит, чтобы аннулировать другой заем, который якобы был оформлен неизвестными.

Столкнувшиеся с подобными проявлениями представители компаний предполагают, что аферисты, по всей видимости, используют базу данных предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области.

При этом отмечается, что в зоне риска находятся в том числе и бывшие сотрудники фирм, которые не имеют возможности связаться со своим непосредственным руководством. Такой вывод можно сделать, потому что злоумышленники от имени топ-менеджмента делают акцент на каких-то старых эпизодах их деятельности в компании, откуда они уже уволились.

Ранее УрБК писал о том, что в I квартале 2024 года на территории Среднего Урала было совершено 3 тыс. 101 преступление с использованием интернета и 2 тыс. 113 преступлений с применением средств мобильной связи.
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