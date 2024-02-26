Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Продажи автомобилей с пробегом китайского производства в Свердловской области выросли ...20.10.2023 В Свердловской области продажи китайских автомобилей с пробегом в III квартале выросли на 61%
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Продажи китайских автомобилей с пробегом в Свердловской области по итогам III квартала ...28.08.2023 Ввоз иностранных автомобилей с пробегом в Свердловскую область за год вырос на 153%
В Свердловской области объем предложения в сегменте иностранных автомобилей с пробегом в июне-июле 2023 года вырос на ...28.08.2023 Ввоз иностранных автомобилей с пробегом в Свердловскую область за год вырос на 153%
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Свердловской области объем предложения в сегменте иностранных автомобилей с пробегом ...26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили
По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 43,1% по сравнению ...