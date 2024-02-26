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Вчера, 15:00

Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года

Количество выставленных на продажу автомобилей с пробегом производства КНР выросло в РФ на 71,6% в марте-мае 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года. Спрос за тот же период увеличился на 15,2% год к году, пишет «Коммерсантъ».

«По данным «Авито Авто», число предложений о продаже машин с пробегом китайских брендов весной выросло на 71,6% к аналогичному периоду прошлого года. Чаще всего на площадке размещали объявления о продаже автомобилей Geely, на которые пришлось 22,7% от всех предложений», — пишет издание. На втором месте Chery (21,3%). Средняя стоимость подержанных автомобилей этих марок составляла 2,4 млн и 1,6 млн руб. соответственно.

На третьем месте по популярности у россиян оказался бренд Haval (10% объявлений, 2,2 млн руб.), на четвертом — Lifan (8,9%, 585 тыс. руб.), на пятом — Changan (7,4%, 2,6 млн руб.).

Спрос на подобные автомобили за тот же период времени вырос на 15,2% год к году. Лидерами по популярности стали марки Geely (24,6%), Chery (22,9%), Lifan (11,9%), LiXiang (6,8%).
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