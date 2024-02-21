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Сегодня, 17:04

На Южном Урале число зарегистрированных договоров купли-продажи за квартал снизилось почти на треть

УрБК, Челябинск, 31.05.2024. В Челябинской области в I квартале 2024 года было зарегистрировано 14,5 тыс. договоров купли-продажи (ДКП). По сравнению с IV кварталом предыдущего года этот показатель снизился на 32%, за год — на 6%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

В свою очередь, число регистраций договоров долевого участия (ДДУ) в Челябинской области в I квартале составило 1,6 тыс. ед., что примерно в девять раз меньше показателя ДКП.

Согласно исследованию, в целом по стране в I квартале этого года было зарегистрировано 704,5 тыс. сделок по ДКП, 133,8 тыс. — ДДУ.
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