На Южном Урале число зарегистрированных договоров купли-продажи за квартал снизилось почти на треть

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В Свердловской области в I квартале 2024 года было зарегистрировано 28,2 тыс. договоров ...21.02.2024 Южный Урал занял третье место среди регионов УрФО по числу заключенных в 2023 году договоров долевого участия
УрБК, Челябинск, 21.02.2024. В Челябинской области по итогам 2023 года было заключено 14 тыс. 012 договоров долевого ...21.02.2024 В Свердловской области число договоров долевого участия за два года выросло на 62%
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В Свердловской области по итогам 2023 года было заключено 52 тыс. 357 договоров ...17.04.2018 Число заключенных договоров долевого участия в Свердловской области выросло на 41%
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. В I квартале 2018 года в Свердловской области зарегистрировали 3 тыс. 584 договоров ...27.09.2010 Управление Росреестра по Челябинской области: В текущем году количество зарегистрированных договоров ипотеки увеличилось в два раза
УрБК, Челябинск, 27.09.2010. В 2010 году Управление Росреестра по Челябинской области отмечает увеличение обращений ...