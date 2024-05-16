Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу зарегистрированных в I квартале договоров купли-продажи

УрБК, Челябинск, 16.05.2024. В апреле в Челябинской области было выдано 74,2 тыс. микрозаймов, что на 5,7% меньше ...21.03.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в феврале микрозаймов
УрБК, Челябинск, 21.03.2024. В феврале в Челябинской области было выдано 74 тыс. 542 микрозайма, что на 1,5% меньше ...21.02.2024 Южный Урал занял третье место среди регионов УрФО по числу заключенных в 2023 году договоров долевого участия
УрБК, Челябинск, 21.02.2024. В Челябинской области по итогам 2023 года было заключено 14 тыс. 012 договоров долевого ...21.02.2024 В Свердловской области число договоров долевого участия за два года выросло на 62%
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В Свердловской области по итогам 2023 года было заключено 52 тыс. 357 договоров ...02.02.2024 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Свердловской области в 2023 году было выдано 78 тыс. ипотечных кредитов. Об этом ...