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Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу зарегистрированных в I квартале договоров купли-продажи

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В Свердловской области в I квартале 2024 года было зарегистрировано 28,2 тыс. договоров купли-продажи (ДКП). По сравнению с IV кварталом предыдущего года этот показатель снизился на 35%, за год — на 10%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

С этим результатом Средний Урал занял четвертое место рейтинга среди регионов РФ. В первой пятерке списка по числу зарегистрированных ДКП также оказались Краснодарский край (54,9 тыс. ед.), Московская область (52,1 тыс. ед.), Москва (30,2 тыс. ед.) и Башкортостан (19,7 тыс. ед.).

В свою очередь, число регистраций договоров долевого участия (ДДУ) в Свердловской области в I квартале составило 7,2 тыс. ед., что примерно в четыре раза меньше показателя ДКП.
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