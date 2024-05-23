Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,18%

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...17.05.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,08%
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по ...07.05.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,06%
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...18.04.2024 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,32%
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...11.04.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,75%
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...