Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,18%

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 20 по 27 мая не изменились и составили 69,28 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,12%, до 50,01 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,18%, составив 54,28 руб. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,09%, до 64,47 руб.

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