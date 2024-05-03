Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В марте 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 73 тыс. 443,1 руб. Это на 19,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-апреле этого года составила 40,7 тыс. руб.