Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе почти на 20%

В феврале 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области ...03.05.2024 Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе на 22,8%
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В феврале 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...01.04.2024 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 18,5%
В январе 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области ...01.04.2024 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 18,5%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В январе 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...29.05.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,7%
В марте 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области ...