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Вчера, 15:02

Свердловскстат зафиксировал годовое повышение зарплаты в регионе почти на 20%

В марте 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 73 тыс. 443,1 руб. Это на 19,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-апреле этого года составила 40,7 тыс. руб.
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