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За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,1%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В апреле 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 61 тыс. 464 руб. Это на 16,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-апреле 2023 года составила 33,5 тыс. руб.
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