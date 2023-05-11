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За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,7%

В марте 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 60 тыс. 719 руб. Это на 9,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-апреле 2023 года составила 33,5 тыс. руб.

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