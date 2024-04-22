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Вчера, 17:55

Доля киберпреступлений в России составила 38% в 2024 году

За четыре месяца 2024 года доля киберпреступлений в общем объеме зарегистрированной в РФ преступности составила почти 38%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры.

«Удельный вес всех киберпреступлений в структуре преступности за год увеличился с 31,8% до 38,2%. Относительно уровня прошлого года (первые четыре месяца года — прим. ТАСС) их массив возрос на 17,4% (до 240,9 тыс.)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 50% в общем объеме киберпреступлений составили факты дистанционного мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (121,8 тыс. за четыре месяца). Темп прироста такого рода преступлений в 2024 году составил 12,7%. Количество краж с банковских счетов сократилось до 33,5 тыс., что на 6% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.

Ранее УрБК писал о том, что в I квартале 2024 года на территории Свердловской области было совершено 3 тыс. 101 преступление с использованием интернета и 2 тыс. 113 преступлений с применением средств мобильной связи.
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