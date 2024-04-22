Доля киберпреступлений в России составила 38% в 2024 году

УрБК, Москва, 29.05.2024. За четыре месяца 2024 года доля киберпреступлений в общем объеме зарегистрированной в РФ ...22.04.2024 В I квартале 2024 года в Свердловской области было совершено более 3 тыс. интернет-преступлений
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В I квартале 2024 года на территории Свердловской области было совершено 3 тыс. 101 ...06.02.2024 Доля совершенных с помощью цифровых технологий преступлений на Среднем Урале в 2023 году составила 29,6%
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Доля преступлений, совершенных в Свердловской области с применением ...07.08.2023 За шесть месяцев 2023 года в Свердловской области совершено более 7 тыс. киберпреступлений
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В I полугодии 2023 года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на Среднем ...16.05.2022 В Свердловской области 21,9% преступлений совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. В Свердловской области 21,9% преступлений, произошедших за январь-апрель 2022 года, ...