В Свердловской области спрос на покупку загородной недвижимости за месяц вырос на 17%

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости в апреле 2024 года ...08.02.2024 На Южном Урале спрос на рынке продажи загородной недвижимости за квартал снизился на 29%
УрБК, Челябинск, 08.02.2024. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в IV квартале 2023 года ...08.02.2024 В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости за год выросла на треть
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости в IV квартале 2023 ...13.07.2023 На Южном Урале средняя стоимость загородной недвижимости за квартал снизилась на 7%
УрБК, Челябинск, 13.07.2023. Средняя стоимость объектов загородной недвижимости в Челябинской области во II квартале ...13.07.2023 Спрос на покупку загородной недвижимости в Свердловской области за квартал вырос на 14%
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Средняя стоимость объектов загородной недвижимости в Свердловской области во II ...