В Свердловской области спрос на покупку загородной недвижимости за месяц вырос на 17%

В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости в апреле 2024 года составила 3 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 6%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Спрос на приобретение загородной недвижимости в регионе за месяц вырос на 17%, предложение — на 9%.



Средняя площадь такой недвижимости на Среднем Урале в апреле составила 64 кв. м. Самые большие объекты расположены в Дагестане (150 кв. м.), Московской (136 кв. м.) и Калининградской областях (121 кв. м.), а наиболее компактные — в Кировской (57 кв. м.) и Ульяновской областях (59 кв. м.).