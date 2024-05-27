Технический дефицит Социального фонда РФ составил в 2023 году 593,4 млрд рублей

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Председателем Фонда пенсионного и социального страхования РФ назначен Сергей Чирков

УрБК, Москва, 15.12.2022. Глава правительства РФ назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального ...

К августу дефицит бюджета России превысил 1,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 16.08.2016. С начала года дефицит федерального бюджета РФ достиг 3,3% ВВП, или 1 трлн 521 млрд руб., ...

Дефицит средств Пенсионного фонда в Свердловской области превысил 50 млрд. рублей

Дефицит средств отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2011 году составил 52,56 млрд. рублей. ...

Дефицит средств отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2011 году составил 52,56 млрд. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2012. Дефицит средств отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2011 году ...

В 2010 году дефицит бюджета Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области может составить 52,5 млрд. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2010. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области заслушала информацию ...