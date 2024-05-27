УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
27.05.2024

Технический дефицит Социального фонда РФ составил в 2023 году 593,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.05.2024. Дефицит Социального фонда России по итогам 2023 года составил 593,4 млрд руб., пишет РБК.

Социальный фонд РФ (СФР) был создан 1 января 2023 в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Дефицит бюджета СФР является техническим и возник из-за того, что федеральный трансферт на расходы фонда был перечислен в конце 2022 года.

«Балансового дефицита — превышения расходных обязательств над доходами — не произошло. Переходящий с 2022 года остаток, сформированный за счет раннего перечисления трансферта, как и было запланировано, использовался для платежей в 2023 году», — пояснили изданию в Минтруда.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.12.2022 Председателем Фонда пенсионного и социального страхования РФ назначен Сергей Чирков

УрБК, Москва, 15.12.2022. Глава правительства РФ назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального ...

16.08.2016 К августу дефицит бюджета России превысил 1,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 16.08.2016. С начала года дефицит федерального бюджета РФ достиг 3,3% ВВП, или 1 трлн 521 млрд руб., ...

15.05.2012 Дефицит средств Пенсионного фонда в Свердловской области превысил 50 млрд. рублей

Дефицит средств отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2011 году составил 52,56 млрд. рублей. ...

15.05.2012 Дефицит средств отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2011 году составил 52,56 млрд. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2012. Дефицит средств отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2011 году ...

16.06.2010 В 2010 году дефицит бюджета Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области может составить 52,5 млрд. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2010. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области заслушала информацию ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора03.05.2024Пасхальный перезвон, русский фарфор и провинциальные города02.05.2024Майские изменения08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры
Архив новостей
Май 2024 (566)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18