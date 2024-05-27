Технический дефицит Социального фонда РФ составил в 2023 году 593,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.12.2022. Глава правительства РФ назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального ...16.08.2016 К августу дефицит бюджета России превысил 1,5 трлн рублей
УрБК, Москва, 16.08.2016. С начала года дефицит федерального бюджета РФ достиг 3,3% ВВП, или 1 трлн 521 млрд руб., ...15.05.2012 Дефицит средств Пенсионного фонда в Свердловской области превысил 50 млрд. рублей
Дефицит средств отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2011 году составил 52,56 млрд. рублей. ...15.05.2012 Дефицит средств отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2011 году составил 52,56 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2012. Дефицит средств отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2011 году ...16.06.2010 В 2010 году дефицит бюджета Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области может составить 52,5 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2010. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области заслушала информацию ...