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27.05.2024

В Екатеринбурге спрос на специалистов сферы управления персоналом за год вырос на 75%

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Екатеринбурге спрос работодателей на специалистов по управлению персоналом в апреле 2024 года вырос на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

При этом Екатеринбург возглавил топ-5 российских городов, где сильнее всего за год увеличился этот показатель. Кроме него в этот список попали Ростов-на-Дону (+59%), Краснодар (+54%), Санкт-Петербург (+53%) и Самара (+49%).

Средняя предлагаемая специалистам по управлению персоналом зарплата в столице Урала в апреле этого года составила 49 тыс. 916 руб.

В целом по стране число вакансий в сегменте за год выросло в 2,4 раза (+140%). Вместе с тем работодатели стали предлагать зарплату на 32% больше, чем в апреле прошлого года (62 тыс. 175 руб.).

По словам директора категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилла Пшеничных, растущий спрос на специалистов сферы управления персоналом обусловлен дефицитом кадров на рынке труда.
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