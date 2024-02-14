ЦБ заявил о смене тактики проведения кибератак мошенниками

УрБК, Москва, 24.05.2024. Мошенники в России стали менять тактику проведения кибератак на финансовые организации и обмана граждан. Так, хакеры все чаще пытаются использовать уязвимости в программном обеспечении компаний и атакуют поставщиков ИТ-решений финансовых организаций. Об этом сообщает Telegram-канал Банка России.



Согласно анализу регулятора, в прошлом году хакеры по-прежнему применяли DDoS-атаки, рассылали вредоносные программные обеспечения и фишинговые письма.



«Чтобы похитить у людей деньги, мошенники используют персонифицированные сценарии обмана, которые придают максимальную реалистичность их действиям. Злоумышленники берут сведения о человеке из открытых источников, в том числе социальных сетей, а также компилируют данные из разных баз, доступ к которым получают во время успешных компьютерных атак на компании. В результате во время телефонного разговора у граждан значительно повышается доверие к мошенникам», — говорится в сообщении.



Отмечается, что еще одним трендов злоумышленников является взлом личных кабинетов пользователей в интернет-магазинах и сервисах доставки товаров, в социальных сетях, на маркетплейсах и других ресурсах. Один из способов взлома — перебор паролей.