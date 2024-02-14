ЦБ заявил о смене тактики проведения кибератак мошенниками

В 2023 году мошенники провели 1,17 млн успешных операций, что на 33% превысило результат предыдущего года. В общей ...14.02.2024 Число проведенных мошенниками успешных операций за год выросло на треть
УрБК, Москва, 14.02.2024. В 2023 году мошенники провели 1,17 млн успешных операций, что на 33% превысило результат ...08.07.2019 ЦБ зафиксировал в 2018 году почти 700 кибератак на кредитные организации
УрБК, Москва, 08.07.2019. Банк России в 2018 году зафиксировал 687 кибератак на кредитно-финансовые организации. Такие ...30.11.2017 Хакеры атакуют уральский бизнес
В Свердловской области выросло число киберпреступлений ...03.10.2014 Хакеры украли информацию о 83 млн счетов американского банка
Американские хакеры похитили данные о 83 млн счетов, принадлежащих клиентам одного из самых крупных банков США JPMorgan ...