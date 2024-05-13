Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле потребкредитов

В Свердловской области в апреле 2024 года выдали 110,6 тыс. потребительских кредитов. Это на 4,1% меньше уровня ...Вчера, 17:43 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 4%
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. В Свердловской области в апреле 2024 года выдали 110,6 тыс. потребительских кредитов. ...13.05.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте потребкредитов
УрБК, Челябинск, 13.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года выдали 86,6 тыс. потребительских кредитов. Это на ...13.05.2024 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 16,6%
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года выдали 114,1 тыс. потребительских кредитов. ...15.05.2023 На Южном Урале число выданных потребкредитов в апреле снизилось на 3,1%
УрБК, Челябинск, 15.05.2023. В Челябинской области в апреле 2023 года выдали 29 тыс. 692 потребительских кредита. Это ...