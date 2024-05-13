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Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле потребкредитов

УрБК, Челябинск, 24.05.2024. В Челябинской области в апреле 2024 года выдали 84,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 3,7% меньше уровня предыдущего месяца этого года (87,4 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял седьмую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. В верхнюю часть списка по количеству выданных за указанный период потребкредитов попали Москва (162,2 тыс. ед.), Московская область (151,9 тыс. ед.), Краснодарский край (132,1 тыс. ед.), Свердловская область (110,6 тыс. ед.) и Башкортостан (107,3 тыс. ед.).

В целом по стране в апреле этого года было выдано 3,36 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель снизился на 4,3% (в марте — 3,51 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, жесткая денежно-кредитная политика постепенно «охлаждает» рынок необеспеченного кредитования.
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