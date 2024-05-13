Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 4%

В Свердловской области в марте 2024 года выдали 114,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 16,6% больше уровня ...13.05.2024 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 16,6%
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года выдали 114,1 тыс. потребительских кредитов. ...15.05.2023 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Свердловской области в апреле 2023 года выдали 34 тыс. 875 потребительских кредитов. ...22.03.2023 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 3,4%
В Свердловской области в феврале 2023 года выдали 28 тыс. 286 потребительских кредитов. Это на 3,4% меньше уровня ...22.03.2023 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Свердловской области в феврале 2023 года выдали 28 тыс. 286 потребительских кредитов. ...