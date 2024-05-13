Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 4%

В Свердловской области в апреле 2024 года выдали 110,6 тыс. потребительских кредитов. Это на 4,1% меньше уровня предыдущего месяца этого года (115,4 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял четвертую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Также в топ-5 списка по количеству выданных за указанный период потребкредитов попали Москва (162,2 тыс. ед.), Московская область (151,9 тыс. ед.), Краснодарский край (132,1 тыс. ед.) и Башкортостан (107,3 тыс. ед.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц снизилась выдача потребкредитов в Забайкальском крае (на 7%), Оренбургской (на 6,5%) и Ростовской (на 6,2%) областях, Краснодарском крае (на 5,2%) и Московской области (на 5,2%).



В целом по стране в апреле этого года было выдано 3,36 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель снизился на 4,3% (в марте — 3,51 млн ед.).