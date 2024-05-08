Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 16,6%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года выдали 114,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 16,6% больше уровня предыдущего месяца этого года (97,9 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял четвертую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Также в топ-5 списка по количеству выданных за указанный период потребкредитов попали Москва (172,1 тыс. ед.), Московская область (158,5 тыс. ед.), Краснодарский край (137,8 тыс. ед.) и Башкортостан (109,7 тыс. ед.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц выросла выдача потребкредитов в Забайкальском крае (на 17,2%), Кемеровской (на 17,2%), Свердловской (на 16,6%), Тюменской (на 16,6%) и Новосибирской (на 16,5%) областях.



В целом по стране в марте этого года было выдано 3,48 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель вырос на 14,8% (в феврале — 3,03 млн ед.).