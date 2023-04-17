Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 16,6%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года выдали 114,1 тыс. потребительских кредитов. ...17.04.2023 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 18,2%
В Свердловской области в марте 2023 года выдали 34 тыс. 836 потребительских кредитов. Это на 18,2% больше уровня ...17.04.2023 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 18,2%
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Свердловской области в марте 2023 года выдали 34 тыс. 836 потребительских кредитов. ...22.03.2023 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 3,4%
В Свердловской области в феврале 2023 года выдали 28 тыс. 286 потребительских кредитов. Это на 3,4% меньше уровня ...22.03.2023 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Свердловской области в феврале 2023 года выдали 28 тыс. 286 потребительских кредитов. ...