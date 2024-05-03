УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте потребкредитов

УрБК, Челябинск, 13.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года выдали 86,6 тыс. потребительских кредитов. Это на 16,1% больше уровня предыдущего месяца этого года (74,6 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял восьмую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти местах списка по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (172,1 тыс. ед.), Московская область (158,5 тыс. ед.), Краснодарский край (137,8 тыс. ед.), Свердловская область (114,1 тыс. ед.) и Башкортостан (109,7 тыс. ед.).

В целом по стране в марте этого года было выдано 3,48 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель вырос на 14,8% (в феврале — 3,03 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, даже при жесткой денежно-кредитной политике возросшие доходы населения позволяют сохранять кредитную и потребительскую активность, обеспечивая опережающий рост необеспеченного кредитования.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 17:55 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 16,6%

В Свердловской области в марте 2024 года выдали 114,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 16,6% больше уровня ...

Вчера, 16:02 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 16,6%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года выдали 114,1 тыс. потребительских кредитов. ...

03.05.2024 Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 03.05.2023. В Челябинской области в марте было выдано 56,9 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,9% ...

18.04.2023 На Южном Урале число выданных потребкредитов в марте выросло на четверть

УрБК, Челябинск, 18.04.2023. В Челябинской области в марте 2023 года выдали 30 тыс. 235 потребительских кредитов. Это ...

17.04.2023 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 18,2%

В Свердловской области в марте 2023 года выдали 34 тыс. 836 потребительских кредитов. Это на 18,2% больше уровня ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей16.04.2024Дорожные тренды15.04.2024Выдача ипотеки снизилась на 21%
Архив новостей
Май 2024 (196)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18