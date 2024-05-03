Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте потребкредитов

В Свердловской области в марте 2024 года выдали 114,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 16,6% больше уровня ...Вчера, 16:02 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 16,6%
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года выдали 114,1 тыс. потребительских кредитов. ...03.05.2024 Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте новых кредитных карт
УрБК, Челябинск, 03.05.2023. В Челябинской области в марте было выдано 56,9 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,9% ...18.04.2023 На Южном Урале число выданных потребкредитов в марте выросло на четверть
УрБК, Челябинск, 18.04.2023. В Челябинской области в марте 2023 года выдали 30 тыс. 235 потребительских кредитов. Это ...17.04.2023 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 18,2%
В Свердловской области в марте 2023 года выдали 34 тыс. 836 потребительских кредитов. Это на 18,2% больше уровня ...