Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте потребкредитов

УрБК, Челябинск, 13.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года выдали 86,6 тыс. потребительских кредитов. Это на 16,1% больше уровня предыдущего месяца этого года (74,6 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял восьмую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти местах списка по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (172,1 тыс. ед.), Московская область (158,5 тыс. ед.), Краснодарский край (137,8 тыс. ед.), Свердловская область (114,1 тыс. ед.) и Башкортостан (109,7 тыс. ед.).



В целом по стране в марте этого года было выдано 3,48 млн кредитов на покупку потребительских товаров. За месяц этот показатель вырос на 14,8% (в феврале — 3,03 млн ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, даже при жесткой денежно-кредитной политике возросшие доходы населения позволяют сохранять кредитную и потребительскую активность, обеспечивая опережающий рост необеспеченного кредитования.