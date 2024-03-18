Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения форума «Города России» в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения в 2024 году общероссийского форума стратегического развития «Города России». Мероприятие пройдет с 14 по 15 ноября на базе конгресс-центра «МТС Live Hall» (ЭКСПО-бульвар, 2), сообщает пресс-служба горадминистрации.



Главная тема форума — развитие агломераций и межмуниципальное сотрудничество. Также участники — представители всех уровней власти и эксперты крупнейших отраслей экономики обсудят новые возможности и задачи городского развития, реализацию национальных проектов и программ и рассмотрят лучшие практики органов самоуправления.



«Форум «Города России» проходит в уральской столице с 2016 года. В прошлом году в нем приняли участие более 5 тыс. человек. Оргкомитет форума возглавит лично Алексей Орлов», — уточнили в горадминистрации.