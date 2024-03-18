Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения форума «Города России» в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Екатеринбургские власти приняли решение о проведении в 2024 году традиционного ...13.02.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с «Центром стратегических разработок»
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент фонда «Центр стратегических разработок» ...10.11.2022 В Екатеринбурге завершается подготовка к форуму «Города России 2030»
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел итоговое заседание организационного комитета ...03.10.2022 Форум «Города России 2030» пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение о проведении VI Общероссийского ...20.09.2022 В Екатеринбурге 16-17 ноября в очном формате пройдет VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия»
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В уральской столице 16-17 ноября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится VI ...