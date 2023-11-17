Министерство финансов выступило против очередного повышения пошлин на импортный алкоголь

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УрБК, Москва, 11.11.2009. Государственная Дума РФ приняла во втором чтении правительственный законопроект, значительно ...