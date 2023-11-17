Министерство финансов выступило против очередного повышения пошлин на импортный алкоголь

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об индексации акцизов на табачные изделия и ...25.07.2016 Новые акцизы на импортный алкоголь в России появятся в августе
УрБК, Москва, 25.07.2016. Новые акцизы на импортный алкоголь появятся в августе. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на ...27.04.2016 Вино в России подорожало на 10-15%
УрБК, Москва, 27.04.2016. В I квартале 2016 некоторые категории вина в России подорожали на 10-15%, сообщает ТАСС со ...04.02.2016 Минфин РФ предложил повторно увеличить акцизы на топливо в 2016 году
УрБК, Москва, 04.02.2016. Министерство финансов России предложило провести в 2016 году повторное увеличение акцизов на ...11.11.2009 Государственная Дума РФ приняла во втором чтении правительственный законопроект, значительно повышающий на предстоящие три года акцизы на слабый алкоголь, пиво и сигареты
УрБК, Москва, 11.11.2009. Государственная Дума РФ приняла во втором чтении правительственный законопроект, значительно ...