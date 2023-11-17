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Вчера, 13:43

Министерство финансов выступило против очередного повышения пошлин на импортный алкоголь

УрБК, Москва, 23.05.2024. Министерство финансов РФ не поддержало очередное повышение пошлин на зарубежную алкогольную продукцию. С такой инициативой выступила Ассоциация виноградарей и виноделов России, заявившая о необходимости повысить пошлины для вина на 200%, чтобы поддержать отечественного производителя.

«С 1 мая введены повышенные акцизы, в том числе на вино, которые были повышены в 3 раза. Полагаем, что сначала надо помониторить ситуацию, насколько эффективно будут работать повышенные акцизы, а потом уже принимать решение по повышению пошлин», — передает слова замминистра финансов Алексея Сазанова РИА «Новости».
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