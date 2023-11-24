Улица Вайнера победила во всероссийском конкурсе «Торговля России — 2024»

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Первое место в номинации «Лучшая торговая улица» всероссийского конкурса «Торговля России — 2024», организованного министерством промышленности и торговли РФ, заняла екатеринбургская пешеходная улица Вайнера, расположенная в центре Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.



«Улица Вайнера, расположенная в историческом сердце города, стала победителем в номинации «Лучшая торговая улица». На участке протяженностью чуть меньше километра расположены 87 объектов общественного питания и торговли», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Екатеринбурга.



Кроме того, в номинации «Лучший магазин» победил екатеринбургский магазин «Большой детский», в номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя» — сеть магазинов «Первый рыбный».