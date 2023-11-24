Улица Вайнера победила во всероссийском конкурсе «Торговля России — 2024»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. 7 декабря в 10.00 по московскому времени на интернет-площадке «РТС тендер» состоится ...11.01.2019 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга демонтируют 161 металлический гараж
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2019. Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга планирует снести 161 гараж на ...09.06.2014 С территории Екатеринбурга за минувшую неделю вынесено 17 незаконных объектов торговли
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2014. С территории Екатеринбурга в период с 30 мая по 5 июня 2014 года вынесено 17 незаконных ...24.04.2014 В Ленинском районе Екатеринбурга демонтировали еще две нелегальные торговые точки
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2014. Администрация Ленинского района Екатеринбурга организовала вынос еще двух незаконно ...15.04.2014 В Екатеринбурге за минувшую неделю ликвидировали 16 объектов незаконной торговли
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2014. В течение прошлой недели с территории Екатеринбурга были вынесены еще 16 самовольно ...