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Вчера, 11:20

ЦБ РФ выявил в Челябинской области 11 нелегальных кредиторов

УрБК, Челябинск, 23.05.2024. С начала года Центробанк РФ обнаружил в Челябинской области 11 нелегальных кредиторов. При этом большинство организаций работало под вывесками комиссионных магазинов, одна из них называлась ювелирным салоном. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России.

Согласно данным регулятора, нелегальные кредиторы выдавали клиентам займы в том числе под залог ювелирных изделий. Таким образом компании оказывали услуги ломбарда, не имея на это специального разрешения. Офисы псевдоломбардов находились в Челябинске, Магнитогорске и в селе Аргаяш.

По словам заместителя управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Натальи Кузьминой, нелегальные кредиторы не состоят в реестре регулятора, не имеют соответствующих лицензий и действуют вне правового поля.

Кроме того, в отличие от легальных организаций, нелегальные кредиторы могут устанавливать неограниченные проценты по займам и штрафы за просрочку. Также они могут в любой момент продать заложенную клиентом вещь.
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