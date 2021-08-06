ЦБ РФ выявил в Челябинской области 11 нелегальных кредиторов

УрБК, Челябинск, 23.05.2024. С начала года Центробанк РФ обнаружил в Челябинской области 11 нелегальных кредиторов. При этом большинство организаций работало под вывесками комиссионных магазинов, одна из них называлась ювелирным салоном. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России.



Согласно данным регулятора, нелегальные кредиторы выдавали клиентам займы в том числе под залог ювелирных изделий. Таким образом компании оказывали услуги ломбарда, не имея на это специального разрешения. Офисы псевдоломбардов находились в Челябинске, Магнитогорске и в селе Аргаяш.



По словам заместителя управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Натальи Кузьминой, нелегальные кредиторы не состоят в реестре регулятора, не имеют соответствующих лицензий и действуют вне правового поля.



Кроме того, в отличие от легальных организаций, нелегальные кредиторы могут устанавливать неограниченные проценты по займам и штрафы за просрочку. Также они могут в любой момент продать заложенную клиентом вещь.