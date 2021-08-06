ЦБ РФ выявил в Челябинской области 11 нелегальных кредиторов

Банк России выявил в регионах Уральского федерального округа (УрФО) 24 нелегальных кредитора с начала года. Об этом ...06.08.2021 ЦБ выявил шесть нелегальных кредиторов в Свердловской области с начала года
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2021. Банк России выявил в регионах Уральского федерального округа (УрФО) 24 нелегальных ...15.02.2021 В Челябинской области в 2020 году выявлено 25 нелегальных кредитных организаций
УрБК, Челябинск, 15.02.2021. В Челябинской области по итогам 2020 года выявлено 25 нелегальных организаций, которые ...15.02.2021 В Свердловской области в 2020 году выявлено 13 нелегальных кредитных организаций
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. В Свердловской области по итогам 2020 года выявлено 13 нелегальных организаций, которые ...07.05.2020 ЦБ фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и «черных» кредиторов
УрБК, Москва, 07.05.2020. Банк России предупредил граждан о росте активности нелегальных форекс-дилеров и «черных» ...