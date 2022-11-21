Мотофестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме

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УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В Екатеринбурге 3 декабря, в субботу, пройдет Седьмой зимний полумарафон «УГМК ...

В Екатеринбурге в честь Дня города пройдет фестиваль духовых оркестров

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2014. В Екатеринбурге в рамках празднования Дня города пройдет фестиваль духовых оркестров, ...

28 июня будет перекрыто движение по улице Бориса Ельцина на 1,5 часа

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2014. В Екатеринбурге 28 июня на 1,5 часа будет перекрыто движение автотранспорта по улице ...

В день города в Екатеринбурге пройдет 60 развлекательных мероприятий

В день города 17 августа в Екатеринбурге будет работать 11 культурных площадок и пройдет 60 массово-развлекательных ...

В день юбилея Екатеринбурга в городе пройдет 60 развлекательных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2013. В день города 17 августа в Екатеринбурге будет работать 11 культурных площадок и ...