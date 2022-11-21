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Вчера, 17:41

Мотофестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Фестиваль мотоспорта «Движение» стартует в Екатеринбурге 9 июня. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина. Мероприятие продолжится два дня и пройдет на площадках Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

«Фестиваль — это коллаборация культуры и спорта. И для городских властей это стало интересным проектом, потому что сегодня в городе хорошо развиваются технические виды спорта, у нас есть специализированная школа, есть автогонщик Сергей Карякин, движение байкеров. Все это позволило организовать и провести открытие мотосезона с участием мотоциклистов со всей России здесь — в Екатеринбурге», — передает слова Людмилы Фитиной официальный портал Екатеринбурга.

По словам организаторов, мероприятие пройдет на более чем 30 площадках по четырем направлениям: «Движение музыки», «Движение культуры», «Движение моторов» и «Движение стихий». Начнется фестиваль с парада мотоциклов на улицах Екатеринбурга, продолжится экспозицией авто и мототехники, показательными выступлениями мотоспортсменов, театральными мероприятиями, кинопоказами.

В акватории городского пруда пройдет водное шоу — всероссийские соревнования по флайдбордингу и ховербордингу, а на улице Вайнера установят несколько бочек, стилизованных под шахматные столы.

Хедлайнером площадки Музейного комплекса Верхней Пышмы станет группа «Обе две», а на главной сцене фестиваля — в Историческом сквере — выступят известные российские и уральские музыканты: группы OTYKEN, «Ундервуд», EAZY DIZZY, Blues bastards, диджей Fantastic Fresh и другие исполнители.
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