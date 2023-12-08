В головном офисе УБРиР прошло заседание общественного совета регионального министерства экономики

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В головном офисе УБРиР прошло заседание общественного совета при министерстве экономики и территориального развития Свердловской области. В мероприятии принял участие министр экономики Руслан Садыков, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.



Члены совета обсудили результаты реализации государственных программ Свердловской области в 2023 году, а также меры по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и сценарные условия социально-экономического развития региона на период 2025-2027 годов.



Президент УБРиР Алексей Долгов напомнил, что в прошлом году банк принимал членов общественной палаты Екатеринбурга, и подчеркнул, что участие в общественных объединениях — важная функция банка.



«Для нас это возможность не только продемонстрировать коллегам гостеприимство, но и познакомить с организацией работы банка в нашем новом главном офисе», — сказал Алексей Долгов.



Он также сообщил, что совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при министерстве экономики и территориального развития Свердловской области, в главные задачи которого входят общественный контроль за деятельностью министерства и участие институтов гражданского общества в обсуждении вопросов, находящихся в компетенции минэкономики региона.