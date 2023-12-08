В головном офисе УБРиР прошло заседание общественного совета регионального министерства экономики

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В головном офисе Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) впервые прошло ...22.08.2023 Первым вице-президентом УБРиР стал Алексей Долгов
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Первым вице-президентом Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) назначен ...26.12.2022 В Свердловской области выросла активность некоммерческих организаций
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области при поддержке региональных властей растет активность ...17.06.2015 Коротко о событиях дня
В 11.00 в Центре международной торговли (ул. Куйбышева, 44д, конференц-зал №2, 3 этаж) состоится конференция на тему: ...16.05.2012 Функция лицензирования розничной продажи алкогольной продукции передана министерству экономики и территориального развития Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2012. «Областная газета» публикует сегодня постановление правительства «О Министерстве ...