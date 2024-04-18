Строящееся в Артемовском здание поликлиники готово на 50%

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. И. о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов проинспектировал ход строительства поликлиники в Артемовском (в рамках госпрограммы). Здание готово на 50%, к началу осени 2024 года строительство закончат, пишет департамент информполитики региона.«Благодаря участию в нацпроекте «Здравоохранение» и федеральному финансированию мы запланировали в госпрограмме строительство девяти больниц по всей Свердловской области. Среди них это здание поликлиники в Артемовском на 500 посещений в смену. Мы понимаем, насколько такой объект важен для муниципалитета, поэтому контролируем качество и соблюдение графика производства работ. В прошлый раз мы были на объекте в апреле и за это время строители заметно продвинулись», — рассказал Г. Сурганов.Также и. о. министра и глава Артемовского Константин Трофимов обсудили возможность строительства жилья на месте расселенных аварийных домов. На предполагаемом участке в центральной части города планируется возвести не меньше 30 тыс. кв. м. Кроме того, был рассмотрен инвестиционный проект по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском.