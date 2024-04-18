Строящееся в Артемовском здание поликлиники готово на 50%

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. 19 проектов на участках жилой и нежилой застройки в Свердловской области реализуется с ...18.04.2024 Специалисты компании «Атомстройкомплекс» начали строительство детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Заречном микрорайоне Екатеринбурга началось строительство поликлиники детской ...16.04.2024 В Свердловской области за I квартал 2024 года построено более 1 млн кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Свердловской области за I квартал 2024 года строители ввели 1,088 млн кв. м. жилья. ...07.03.2024 В Свердловской области расселено 360 тыс. квадратных метров аварийного жилья
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Свердловская область находится на восьмом месте среди регионов РФ по объему ...19.01.2024 В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков проинспектировал ...