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Вчера, 15:19

На Среднем Урале свекла за месяц подорожала более чем на 20%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. В Свердловской области в апреле по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожала свекла (на 21,4%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Также заметно выросли цены на морковь (на 8,2%), сахар (на 5,6%), детский творожок (на 4,5%), сливочное мороженое (на 4,1%) и яблоки (на 4%).

Сильнее всего подешевели за месяц свежие огурцы (на 15,3%), сырокопченая колбаса (на 6,6%), апельсины (на 4,7%), а также глазированные шоколадом творожные сырки (на 4,2%).
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