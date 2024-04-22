УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:37

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 118,3 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 13 мая средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 118 тыс. 321 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,4%, за месяц — на 1%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.04.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 117,1 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. По состоянию на 15 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

05.04.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116,6 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. По состоянию на 1 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

22.03.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116,6 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. По состоянию на 18 марта средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

04.03.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. По состоянию на 26 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

09.02.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 115 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. По состоянию на 5 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей23.04.2024Урал представили на «ИННОПРОМе» в Ташкенте27.04.2024Наращивание кооперации
Архив новостей
Май 2024 (363)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18