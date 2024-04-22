Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 118,3 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 13 мая средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 118 тыс. 321 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,4%, за месяц — на 1%.