«МегаФон»: Посещаемость абонентами Екатеринбургского зоопарка выросла в 2,6 раза

Изображение предоставлено пресс-службой «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Количество абонентов «МегаФона», посетивших Екатеринбургский зоопарк, с начала 2024 года увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.Объем потраченного абонентами «МегаФона» интернет-трафика на территории зоопарка с начала года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а голосовой трафик увеличился на 23%. Наибольшее количество посетителей было зафиксировано в дни школьных каникул — пик пришелся на 28 марта. В апреле самыми популярными днями для посещений стали пятницы.«К началу летнего сезона наши специалисты улучшили связь в местах, которые свердловчане чаще всего выбирают для семейного отдыха. Изменения затронули Екатеринбургский зоопарк и Парк Маяковского, и мы видим, что жители и гости города все чаще делятся своими впечатлениями с близкими. Теперь сделать это стало еще удобнее, поскольку максимальная скорость скачивания в зоопарке достигает 95 Мбит/с», — рассказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.