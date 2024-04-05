«МегаФон»: Посещаемость абонентами Екатеринбургского зоопарка выросла в 2,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Количество абонентов «МегаФона», в марте посетивших Центральный парк культуры и отдыха ...15.02.2024 Потребление интернет-трафика абонентами «МегаФона» в аэропорту Кольцово выросло на 86% в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...22.01.2024 «МегаФон» зафиксировал в Свердловской области увеличение трафика онлайн-шопинга на 72% с начала января
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Свердловской области с начала января трафик на сайтах популярных маркетплейсов и ...10.01.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали об интересах свердловчан в новогодние праздники
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику по активности на тематических ...13.02.2014 С момента открытия Олимпиады в Сочи абоненты ОАО «МегаФон» проговорили 19 млн минут
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2014. За первые дни Олимпиады в Сочи мобильная активность гостей города в сетях «МегаФона» ...