УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:41

Спрос на ветеринарных врачей в Свердловской области за год вырос на 85%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. В Свердловской области с начала 2024 года было открыто 190 вакансий для ветеринарных врачей, что на 85% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в исследовании, проведенном российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

В апреле на одну вакансию в этой сфере в регионе приходилось два резюме, в целом по стране — три.

При этом аналитики отмечают, что в Свердловской области медиана зарплат ветврачам растет быстрее, чем в других регионах.

«В январе-апреле этот показатель составил 50 тыс. руб., увеличившись на 17% год к году. По стране этот показатель, превысив прошлогодние значения значение на 9%, составил 60 тыс. 400 руб.», — говорится в исследовании.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.04.2024 На Среднем Урале число вакансий за год выросло более чем на треть

В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По сравнению с тем же периодом ...

11.04.2024 На Среднем Урале число вакансий за год выросло более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По ...

15.12.2023 На Среднем Урале спрос на медработников за год вырос на 30%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Число открытых в Свердловской области за январь-ноябрь 2023 года вакансий в сфере ...

20.10.2021 На Среднем Урале наблюдается кадровый дефицит поваров

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2021. В Свердловской области на одну вакансию повара приходится 0,9 актуальных резюме, что ...

11.05.2021 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме. Об этом ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей23.04.2024Урал представили на «ИННОПРОМе» в Ташкенте27.04.2024Наращивание кооперации
Архив новостей
Май 2024 (363)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18