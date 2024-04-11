Спрос на ветеринарных врачей в Свердловской области за год вырос на 85%

В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По сравнению с тем же периодом ...11.04.2024 На Среднем Урале число вакансий за год выросло более чем на треть
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По ...15.12.2023 На Среднем Урале спрос на медработников за год вырос на 30%
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Число открытых в Свердловской области за январь-ноябрь 2023 года вакансий в сфере ...20.10.2021 На Среднем Урале наблюдается кадровый дефицит поваров
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2021. В Свердловской области на одну вакансию повара приходится 0,9 актуальных резюме, что ...11.05.2021 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 3,6 резюме. Об этом ...