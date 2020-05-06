Управляющие компании Екатеринбурга начали подготовку к окончанию отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. С 16 мая в Екатеринбурге начнется постепенное отключение отопления в соответствии с постановлением администрации города. Ранее сроки отключения отопления были скорректированы в связи с холодной погодой: изначально тепло должно было перестать поступать в квартиры жителей города еще 12 мая.



«Сегодня мы приступаем к постепенному отключению потребителей от теплоснабжения. Отключение идет поэтапно, в целом процесс продлится до 20 мая, и все это время наши службы будут работать в режиме повышенной готовности. Отключение отопления, как и его пуск, всегда связаны с возможностью возникновения внештатных ситуаций, и мы к ним готовы», — рассказал технический директор управляющей компании «Фонд Радомир» Олег Погорский.



По его словам, после долгого отопительного сезона начинается работа по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период следующего года.



«За короткий летний период мы должны провести большой комплекс работ: обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков, провести гидро-, пневмопромывку систем отопления, ревизию запорной арматуры, кранов и расширительных баков и еще много других работ, связанных с сезонной эксплуатацией. Эта работа начнется уже со следующей недели», — отметил О. Погорский.