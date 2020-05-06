Управляющие компании Екатеринбурга начали подготовку к окончанию отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о завершении ...04.05.2012 Отопительный сезон в Екатеринбурге будет завершен завтра
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об окончании отопительного сезона. Согласно ...04.05.2012 Отопительный сезон в Екатеринбурге будет завершен завтра
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2012. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об окончании ...06.05.2009 12 мая 2009 года в Екатеринбурге начнется отключение тепла в жилых домах и общественных зданиях
Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий подписал постановление «Об окончании отопительного сезона 2008—2009 годов». ...06.05.2009 12 мая 2009 года начнется поэтапное отключение отопления в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2009. 12 мая 2009 года начнется поэтапное отключение отопления в Екатеринбурге. График ...