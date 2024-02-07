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Вчера, 13:24

УБРиР стал партнером «Майской прогулки» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил партнером «Майской прогулки», сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.

В этом году мероприятие соберет около 10 тыс. участников. Старт и финиш будут организованы у главного корпуса Уральского федерального университета на ул. Мира, 19, сама прогулка начнется 19 мая, старты по разным категориям будут проходить с 07.00 до 13.00.

«Для всех маленьких участников «Майской прогулки» банк приготовил подарки, а также аквагрим и переводные тату. Взрослые же могут получить гарантированный приз в одной из трех категорий: дождевик, бандану или стикерпак. Для участия в акции необходимо непосредственно на старте «Майской прогулки» или на первом контрольном пункте (парк имени Павлика Морозова) оформить заявление на получение бесплатной дебетовой карты УБРиР с кешбэком до 3 тыс. руб. в месяц», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Мы очень ценим то, что стали частью богатой истории «Майской прогулки». Многие сотрудники УБРиР регулярно участвуют в мероприятии. И в этот раз наши коллеги собираются идти семьями и с друзьями», — отметил глава департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Жуков.
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