УБРиР стал партнером «Майской прогулки» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В рамках акции «Любимый кешбэк» с 1 февраля по 31 марта 2024 года Уральский банк ...07.12.2023 УБРиР выпустил юбилейную 10-тысячную карту «Уралочка»
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выпустил десятитысячную единую ...28.05.2015 Организаторы «Майской прогулки» в Екатеринбурге отменили веломаршрут на 50 километров
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2015. Организаторы «Майской прогулки-2015» в Екатеринбурге отказались от велосипедного ...30.04.2015 Порядка 20 тыс. жителей Екатеринбурга планируют принять участие в «Майской прогулке-2015»
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2015. Порядка 20 тыс. жителей Екатеринбурга планируют принять участие в «Майской ...19.05.2014 Порядка 10 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в «Майской прогулке»
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2014. Для участия в «Майской прогулке», прошедшей в Екатеринбурге 18 мая, зарегистрировалось ...