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Число резюме на Среднем Урале за год выросло на 11%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Свердловской области в апреле 2024 года было опубликовано 136 тыс. резюме. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 11%, говорится в исследовании hh.ru.

Увеличили активность соискатели из сфер инвестиций (+14,4%), сельского хозяйства (+13,3%), безопасности (+12,5%), добычи сырья (+11,9%) и медицины (+11,4%).

Согласно исследованию, самая низкая конкуренция в апреле была в области розничной торговли (1,1 резюме на вакансию). В пятерку лидеров вошли профобласти «Медицина, фармацевтика» (1,2 резюме), «Автомобильный бизнес» (1,4), «Производство, сервисное обслуживание» и «Рабочий персонал» (по 1,7), «Строительство» и «Продажи» (по 1,8).

Медиана ожидаемой зарплаты на Среднем Урале в апреле составила 60 тыс. руб. Этот показатель за год вырос на 20% и сравнялся с предлагаемой зарплатой.

Среди профобластей наиболее сильно увеличились запросы у рабочего персонала (+40%, медиана ожидаемого заработка — 70 тыс. руб.), а также в сферах «Автобизнес», «Добыча сырья», «Закупки», «Информационные технологии» (+33,3%, 80 тыс. руб.), в сфере «Транспорта» (+33,2%, 66,6 тыс. руб.) и у финансистов (+32,5%).

При этом самая высокая ожидаемая зарплата указывалась в сферах «Высший и средний менеджмент» (120 тыс. руб.), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (115 тыс. руб.) и «Строительство, недвижимость» (84,2 тыс. руб.).
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