Число резюме на Среднем Урале за год выросло на 11%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В январе 2024 года в Свердловской области было открыто 46,8 тыс. вакансий. По сравнению ...18.12.2023 Средняя ожидаемая зарплата в Свердловской области в ноябре составила 50 тыс. рублей
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области по итогам ноября составила 49,7 тыс. руб. (по России — 53,9 тыс. ...18.12.2023 Средняя ожидаемая зарплата в Свердловской области в ноябре составила 50 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области по итогам ноября составила 49,7 ...09.10.2023 На Среднем Урале кадровый голод за год усилился в 1,6 раза
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. По итогам сентября 2023 года на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 ...12.12.2022 В Свердловской области на одну вакансию приходится 3,5 резюме
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области по итогам ноября на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в ...