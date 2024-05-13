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В Челябинске средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 31%

УрБК, Челябинск, 15.05.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2024 года составила 95 тыс. 983 руб. За истекший месяц этот показатель вырос на 0,4%, за год — на 31%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

При этом Челябинск вошел в число городов РФ с наибольшим годовым подорожанием «квадрата» жилья на «вторичке». Кроме него в этот список попали Махачкала (+33,9%), Нижний Тагил (+29,8%), Набережные Челны (+29,7%) и Владикавказ (+28,6%).

Средняя стоимость квартир на «вторичке» столицы Южного Урала в апреле составила 4 млн 998 тыс. 314 руб. За истекший месяц этот показатель снизился на 1,2%, за год вырос на 20,7%.
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