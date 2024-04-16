Ввод жилья на Среднем Урале в январе-апреле вырос на 30,5%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В январе-апреле 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 340,9 тыс. кв. м. жилья. Это на 30,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. Индивидуальными застройщиками введено 879,8 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 35,4% больше уровня соответствующего периода 2023 года.

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