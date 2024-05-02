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В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В Свердловской области в период с 6 по 12 мая зарегистрировано 17,1 тыс. случаев ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 2,8% и больше среднего многолетнего уровня на 31,4%. В структуре заболеваемости 56,8% составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за указанный период зафиксировано 9,1 тыс. случаев ОРВИ, что на 3,2% ниже показателя прошлой недели и на 29,3% больше среднего многолетнего уровня.
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