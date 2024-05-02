В Екатеринбурге с 10 июня в два этапа будет ограничено движение по улице Чаадаева

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге с 20 мая закроют движение по улице Ильича. Перекрытие будет ...

В Екатеринбурге с 20 мая в два этапа закроют движение транспорта по улице Ильича

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2014. Специалисты ООО «Региональное ДРСУ» на следующей неделе приступят к ремонту улицы ...

В Екатеринбурге из-за ремонтных работ перекроют движение транспорта на улице Фурманова

Движение по улице Бебеля будет перекрыто почти на 10 дней в связи с ремонтом

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2012. Рабочие ЗАО «Уралстрой» приступили к ремонту дублера улицы Бебеля на участке от ...