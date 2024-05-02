В Екатеринбурге с 10 июня в два этапа будет ограничено движение по улице Чаадаева

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге с 20 мая закроют движение по улице Ильича. Перекрытие будет ...15.05.2015 В Екатеринбурге из-за ремонтных работ перекроют улицу Плотников
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2015. В Екатеринбурге из-за ремонта проезжей части перекроют улицу Плотников, сообщает ...16.05.2014 В Екатеринбурге из-за ремонтных работ перекроют движение транспорта на улице Фурманова
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2014. Специалисты ООО «Региональное ДРСУ» на следующей неделе приступят к ремонту улицы ...26.07.2012 Движение по улице Бебеля будет перекрыто почти на 10 дней в связи с ремонтом
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2012. Рабочие ЗАО «Уралстрой» приступили к ремонту дублера улицы Бебеля на участке от ...02.07.2012 Улица Крестинского будет перекрыта в три этапа в связи с ремонтными работами
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2012. Специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» приступили к ремонту ...