УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:42

В Екатеринбурге с 10 июня в два этапа будет ограничено движение по улице Чаадаева

УрБК, Екатеринбург. 14.05.2024. В Екатеринбурге с 10 июня в два этапа будет ограничено движение по улице Чаадаева. Это связано с проведением работ по ремонту тепловых сетей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, на первом этапе, в период с 10 июня по 14 июля, закроют движение на участке от дома № 2 по улице Чаадаева до улицы Комсомольская.

На втором этапе, с 15 июля по 23 августа, перекроют участок от дома № 4 по улице Чаадаева до дома № 78 по улице Студенческая.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.05.2024 В Екатеринбурге с 20 мая в два этапа закроют движение транспорта по улице Ильича

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге с 20 мая закроют движение по улице Ильича. Перекрытие будет ...

15.05.2015 В Екатеринбурге из-за ремонтных работ перекроют улицу Плотников

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2015. В Екатеринбурге из-за ремонта проезжей части перекроют улицу Плотников, сообщает ...

16.05.2014 В Екатеринбурге из-за ремонтных работ перекроют движение транспорта на улице Фурманова

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2014. Специалисты ООО «Региональное ДРСУ» на следующей неделе приступят к ремонту улицы ...

26.07.2012 Движение по улице Бебеля будет перекрыто почти на 10 дней в связи с ремонтом

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2012. Рабочие ЗАО «Уралстрой» приступили к ремонту дублера улицы Бебеля на участке от ...

02.07.2012 Улица Крестинского будет перекрыта в три этапа в связи с ремонтными работами

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2012. Специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» приступили к ремонту ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей16.04.2024Дорожные тренды18.04.2024Рост отечественной «цифры»
Архив новостей
Май 2024 (263)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18