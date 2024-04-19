На Среднем Урале 25% жителей хотели бы работать на себя

Число вакансий с подработкой в Свердловской области за год выросло в два раза и в I квартале составило более 9 тыс. ед. ...19.04.2024 Число вакансий с подработкой на Среднем Урале за год выросло в два раза
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Число вакансий с подработкой в Свердловской области за год выросло в два раза и в I ...14.10.2021 30% опрошенных свердловчан хотели бы никогда не работать
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2021. 30% опрошенных жителей Свердловской области хотели бы никогда не работать, если бы у ...02.07.2019 Больше половины россиян намерены работать после выхода на пенсию
Более половины россиян рассчитывают продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию. Об этом сообщает ...02.07.2019 Больше половины россиян намерены работать после выхода на пенсию
УрБК, Москва, 02.07.2019. Более половины россиян рассчитывают продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию. ...