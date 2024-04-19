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Вчера, 11:42

На Среднем Урале 25% жителей хотели бы работать на себя

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Свердловской области каждый четвертый (25%) житель хотел бы работать на себя. При этом 55% опрошенных — в частной компании, 20% — на государственном предприятии. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

В целом по стране работу на себя (ИП, самозанятость, фриланс) при прочих равных рассматривают в качестве формата занятости 20% респондентов, 49% хотели бы работать в частной организации, 27% — в государственной.

Согласно исследованию, в разрезе профессий чаще других фрилансом интересуются представители сферы маркетинга (31%), юристы (27%), строители (25%), а также работники сферы продаж (24%).

Число предложений с упоминанием фриланса в Свердловской области за год выросло на 38%. Медианные зарплаты в таких вакансиях в регионе составляют от 110 тыс. 632 руб. до 215 тыс. 517 руб. (в России — от 68 тыс. 966 руб. до 172 тыс. 414 руб.).

Среди регионов РФ лидерами по доле вакансий для фрилансеров с января по май этого года стали Москва (30% вакансий) и Санкт-Петербург (12%). Свердловская область вошла в топ-5.
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