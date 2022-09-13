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Только 4% фрилансеров в России имеют доход свыше 100 тыс. рублей

УрБК, Москва, 27.03.2025. Только 4% российских фрилансеров имеет доход свыше 100 тыс. руб. в месяц. Около половины опрошенных (49%) зарабатывают до 10 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Подработка» и опросы «СберНПФ», «Работа.ру».

28% фрилансеров получают до 30 тыс. руб., каждый десятый — до 50 тыс. руб.. около 9% — до 100 тыс. руб.

Отмечается, что большая часть опрошенных (42%) не знает, как формируется пенсия у индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Информацией в полном объеме владеет четверть респондентов (26%), остальные 32% представляют это в общих чертах. По данным опроса, 49% фрилансеров формируют долгосрочные сбережения.

Также исследование показало пять популярных сфер для фриланса: репетиторство (9%), программирование и разработка (10%), маркетинг и PR (11%), копирайтинг (12%), ремонт (16%).
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