Только 4% фрилансеров в России имеют доход свыше 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В Екатеринбурге спрос на услуги фрилансеров в августе 2022 года вырос на 78% по ...24.12.2020 В России за год число фрилансеров увеличилось на 76%
УрБК, Москва, 24.12.2020. В России число фрилансеров за 2020 год выросло на 76%. В целом за год они заработали более ...19.02.2018 В России 41% фрилансеров находятся в возрасте 30-39 лет
УрБК, Москва, 19.02.2018. В среднем в России возраст фрилансеров, использующих для работы компьютер и интернет, ...09.11.2017 Четверть студентов Екатеринбурга зарабатывает не более 16 тыс. рублей в месяц
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2017. Четверть нынешних студентов Екатеринбурга зарабатывает от 11 до 16 тыс. руб. Об этом ...28.03.2011 Роберт де Ниро снимется в фильме «Фрилансеры»
Роберт де Ниро снимется в фильме «Фрилансеры» (Freelancers), продюсером которого является рэпер 50 Cent (Кертис ...