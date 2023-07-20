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На Среднем Урале в апреле на кадастровый учет поставили более 800 жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Свердловской области в апреле на кадастровый учет был поставлен 831 жилой дом. При этом половина из них расположены в сельских населенных пунктах, треть — на садовых участках. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росреестра.

Согласно данным ведомства, больше всего жилых домов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр в апреле, расположены в Екатеринбурге (137), на втором месте Белоярский район (131), на третьем — Сысертский район (129).

Как отмечает замруководителя Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина, на сегодняшний день «дачной амнистией» воспользовались более 110 тыс. свердловчан.
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