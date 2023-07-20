На Среднем Урале в апреле на кадастровый учет поставили более 800 жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. За июнь в Свердловской области на кадастровый учет было поставлено 12 многоквартирных ...28.01.2022 В Свердловской области в прошлом году поставили на кадастровый учет более 10 тыс. индивидуальных жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На Среднем Урале в 2021 году поставили на кадастровый учет 10,4 тыс. индивидуальных ...21.04.2021 В Свердловской области с начала года поставили на учет 1,9 тыс. индивидуальных жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Специалисты Управления Росреестра по Свердловской области в I квартале 2021 года ...02.02.2021 В Свердловской области в прошлом году поставили на кадастровый учет 4,9 тыс. индивидуальных жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Специалисты Управления Росреестра по Свердловской области в 2020 году поставили на ...17.03.2015 В Свердловской области за месяц на государственный кадастровый учет поставлено более 14 тыс. объектов капстроительства
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. В феврале 2015 года в Свердловской области Управлением регионального Росреестра выданы ...