Более тысячи свердловчан в августе воспользовались «дачной амнистией»

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. Жители Свердловской области в рамках «гаражной амнистии» зарегистрировали более 10 тыс. ...13.05.2024 На Среднем Урале в апреле на кадастровый учет поставили более 800 жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Свердловской области в апреле на кадастровый учет был поставлен 831 жилой дом. При ...28.06.2022 Президент РФ Владимир Путин ускорил срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии
УрБК, Москва, 28.06.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который переносит срок вступления в силу закона о ...15.03.2018 Количество регистраций прав по «дачной амнистии» в Свердловской области снизилось в четыре раза
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2018. Руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш в ходе ...13.10.2010 Закон о «дачной амнистии» выполнен в Челябинской области на 86,2%
УрБК, Челябинск, 13.10.2010. Выполнение закона о «дачной амнистии» на территории Челябинской области составило 86,2%. ...