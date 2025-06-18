УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:12

Более тысячи свердловчан в августе воспользовались «дачной амнистией»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Упрощенной процедурой оформления прав на построенные жилые дома в августе 2025 года воспользовались 1 тыс. 104 свердловчанина. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

«Стабильность ввода индивидуального жилья обусловлена поддержкой Правительства Российской Федерации: формируется «Банк земли», реализуется программа социальной газификации. «Законом о дачной амнистии» максимально упрощена процедура оформления прав на построенные дома. С начала действия «дачной амнистии» оформлено порядка 130 тысяч жилых домов. Больше всего жилых домов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости в августе 2025 года, расположены в Сысертском районе (194), на втором месте муниципальное образование «город Екатеринбург» (158), третье место занял Белоярский район (150)», — отметил руководитель Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.

Государственная регистрация — единственное доказательство существования зарегистрированного права. Только собственники недвижимости могут беспрепятственно распоряжаться ей (продавать, дарить, обменивать, передавать в аренду). Наличие права является необходимым условием предоставления компенсационных выплат в случае утраты объектов недвижимости в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, а также при резервировании земель для строительства на них социально значимых объектов.
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
