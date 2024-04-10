Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-марте снизился на 20%

Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил 703,2 млрд руб. Об этом сообщает ...10.04.2024 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-феврале снизился на 17,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил 703,2 ...13.06.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-апреле снизился на 5,2%
Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил 1 трлн 639,3 млрд руб. Об этом сообщает ...12.05.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-марте снизился на 8,8%
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-марте 2023 года составил 947,4 ...13.03.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе снизился на 10,5%
Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе 2023 года составил 295 млрд 698 млн руб. Об этом сообщает ...