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Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,06%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 апреля по 2 мая выросли на 0,06% и составили 68,49 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,06%, до 49,86 руб. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 0,06% и составила 54,11 руб.

Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,05%, до 64,36 руб.
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