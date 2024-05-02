Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 11%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. По состоянию на 22 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...12.04.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. По состоянию на 8 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...01.04.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 10,4%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. По состоянию на 25 марта средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...03.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 26 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 064 ...03.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. По состоянию на 26 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...