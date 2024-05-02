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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 11%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. По состоянию на 29 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 118 тыс. 015 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,7%, за месяц — на 1,1%.

Согласно данным УПН, с начала 2024 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга увеличилась на 3,4%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 11%.
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