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Свердловская область вошла в топ-10 регионов по ипотеке на ИЖС в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Свердловская область (наряду с Ростовской, Нижегородской и Ленинградской областями) вошла в топ-10 российских регионов — лидеров по объему оформления ипотек на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с начала 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заместителя председателя правления банка ДОМ.РФ Алексея Косякова.

Лидерами рейтинга стали Московская область (более 2 млрд руб.), Краснодарский край (около 1,5 млрд руб.) и Республика Татарстан (около 1 млрд руб.). Далее идут Самарская (600 млн руб.), Ростовская, Нижегородская, Свердловская и Ленинградская области (примерно по 500 млн руб.). Всего в 2024 году было выдано таких кредитов в объеме 9,4 млрд руб. В апреле 2024 года данный показатель вырос к началу года в 2,3 раза.

«За последние годы доля ипотечных сделок на рынке ИЖС заметно увеличилась. Сказывается активная государственная поддержка сегменту. Это в первую очередь льготные ипотечные программы, а также меры по упрощению стройки и повышению безопасности сделок: цифровизация, внедрение эскроу-счетов и типовых проектов», — отметил А. Косяков.
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